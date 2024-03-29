鋒面30日接近水氣增加 31日降雨最明顯

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（中央社記者余曉涵台北29日電）中央氣象署預報員葉致均今天說，明天台灣北方有鋒面接近，北部地區將有局部短暫陣雨，31日是未來一週降雨最明顯的時候，中部以北有短暫陣雨或雷雨，西半部要留意較大雨勢。

中央氣象署預報員葉致均今天向媒體表示，明天台灣北方有鋒面接近，所以台灣水氣稍微增加，北部地區有局部短暫陣雨，其他地方雲量也會增加，各地山區也有局部短暫雷陣雨。

葉致均表示，31日及4月1日鋒面接近台灣，台灣天氣轉為不穩定，尤其31日是降雨最明顯的時間點，中部以北有短暫陣雨或雷雨，宜蘭也有局部短暫陣雨，西半部要留意較大雨勢發生機會。

葉致均說，4月1日水氣減少，中部以北跟東北部都有局部短暫陣雨或雷雨，越晚雨勢就會逐漸趨緩，其他地方都是多雲的天氣。

4月2日及3日是未來一週相對穩定的天氣，葉致均表示，只有東半部地區跟中部以北有零星降雨，其他地區都是多雲到晴的天氣型態。

溫度方面，葉致均表示，未來一週沒有明顯的冷空氣南下，沒有下雨的時候就是暖熱的天氣型態，北部東半部高溫落在攝氏26度到29度，中南部則是在30度以上，低溫則落在20度到24度，4月2日及3日會更暖熱一點。

至於清明連假的天氣，葉致均說，4日及5日清明連假前2天，會又有鋒面靠近，北部跟東半部將有局部短暫雨。（編輯：陳政偉）1130329