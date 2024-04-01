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無薪假增448人 單一橡膠業者增約500人

2024/4/1 10:24
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（中央社記者張雄風台北1日電）勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）家數增加10家、人數增加448人，其中在化學工業中有一間橡膠業者新增500多人，主因仍是接單不穩；另外在自行車、零件製造業則減少約200人。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計346家，實施人數7736人，較3月18日公布實施家數計336家，實施人數7288人相比，本次家數增加10家、人數增加448人。

勞動部勞動條件及就業平等司工時科長吳炎烈告訴中央社記者，這次主要變動仍是來自於製造業，實施減班休息雖僅3家，但人數增加430人。

吳炎烈進一步說明，本期製造業在不同行業別中各有增減，如減少最多的是在金屬機電工業，包含自行車、零件製造業別等合計停止實施約200多人。

然而，吳炎烈提到，在化學工業中有一家橡膠相關製品業者，本期新增500多人，主要原因是外銷訂單減少。

吳炎烈指出，這家橡膠業者也是本期增加最顯著的業者，其實之前已實施約200人，再加上本次新增500人，合計達700人，主要是月休增加1、2天，後續會再觀察。

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吳炎烈說，其他產業大多都只有零星變動增減，如批發及零售業雖有6家實施，但都是小型業者、人數也不多，合計18人。

回顧第一季減班休息的情況，吳炎烈表示，整體來看是逐步和緩，主要實施的原因也都是各別業者遭遇訂單減少情況，並未有整個產業性問題；未來第二季實施減班休息的情況仍需要視外銷情況而定，可能會在4月中旬或5月上旬的通報情況反映。（編輯：張雅淨）1130401

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