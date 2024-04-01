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勞動部：勞動基金2月單月收益數1763.8億元

2024/4/1 10:45（4/1 10:52 更新）
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新台幣。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北1日電）勞動基金運用局今天公布整體勞動基金截至今年2月底止規模為新台幣6兆2880億元，評價後收益數為2527.6億元，收益率4.28%，2月單月收益數為1763.8億元，投資收益穩定增長。

勞動部勞動基金運用局表示，若加計受託管理的國民年金保險基金及農民退休基金，總管理規模達6兆8434億元，收益率為4.27%。

其中，新制勞退基金規模為4兆1030億元，收益率4.32%；舊制勞退基金規模為1兆61億元，收益率5.05%；勞保基金規模為9581億元，收益率4.11%；就保基金規模為1669億元，收益率1.25%；勞職保基金規模為366億元，收益率0.27%；積欠工資墊償基金規模為173億元，收益率1.97%。

受衛生福利部委託管理國民年金保險基金規模為5404億元，收益率為4.20%；受農業部委託管理農民退休基金規模為150億元，收益率為1.88%。

勞動基金運用局表示，2月金融市場表現持續上揚，美國1月通膨數據雖高但仍屬降溫趨勢，就業數據延續穩健表現，且1月ISM製造業採購經理人指數上升至49.1，製造業悲觀情緒轉淡，經濟優於預期帶動市場正面表現，加上中國股市回穩， 2月份整體股票市場表現強勁。

展望未來，目前各主要國家利率水準仍維持高檔水位，各主要央行何時啟動降息仍具不確定性，加上地緣政治衝突仍未平息，又紅海危機對全球供應鏈造成破壞，且適逢全球主要國家選舉年，皆為金融市場帶來紛擾。

勞動基金運用局表示，就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（103年至113年2月）平均收益率為5.71%，國保基金近10年多（103年至113年2月）平均收益率為6.14%，長期投資績效穩健。（編輯：張雅淨）1130401

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