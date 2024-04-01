通識教師質疑遭逼退資遣 南亞技術學院：不實指控

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（中央社記者許秩維台北1日電）高教工會今天表示，南亞技術學院通識中心吳姓教師遭逼退資遣，籲教育部駁回此不當資遣案。南亞技術學院回應，這是不實指控。教育部提到，學校已申請撤回資遣案。

台灣高等教育產業工會舉行記者會，質疑南亞技術學院惡性資遣通識中心教師，並呼籲教育部駁回此不當資遣案，捍衛大專通識教師們的工作權益。

在南亞技術學院通識教育中心擔任體育教師22年的吳姓教師表示，他在108學年第1學期時，接獲學校通知要求支援外島的營區在職專班課程，被告知週六、週日授課，共去4天即可，且期中考、期末考在週日課程結束時同時完成，他實地授課後認為，4天密集上課的方式不符合教育部法規。

吳姓教師提到，大部分軍職學生有勤務，多數到課率不佳，甚至有的完全沒來上課、考試，上完第1週，他向學校反映，但學校要求讓學生補考或補交報告，有成績就可以；他不認同這種方式，第2學期不願配合營區在職專班授課，就被學校列為汰除教師，逼辭行政、調換系所、考評不及格，甚至完全不排他的課程，最後還打算資遣他。

高教工會組織部主任林柏儀指出，吳姓教師的狀況非單一個案，根據教育部統計，102年全國通識教育中心有2649名專任教師，112年剩1341人，10年間形同「腰斬」；工會也曾接獲通識中心教師投訴遭學校逼退、或被要求轉調系所「灌水」師資，吳姓教師的個案是大專通識教師勞權的試金石，教育部應駁回資遣案，並通盤檢討通識教育崩壞歪風。

南亞技術學院透過新聞稿回應，吳姓教師的指控是子虛烏有，吳姓教師是體育專長的講師，近年因班級減少，體育課程數不足，學校才將吳姓教師轉調到休閒系，各系排課依教師資績排序（教師各項績效的總和排序）優先安排，但因吳姓教師近年資績排序為系上最後1名，鑒於系上課程不足，依規定啟動安置。

南亞技術學院提到，學校尊重教師生涯規劃，辦理優離退者，額外頒發獎勵金，另有規劃者也會額外頒給獎勵金；因輔導吳姓教師校內外安置不成，學校擬額外提供新台幣100萬元獎勵金，但吳姓教師均不接受，112學年至今均未授課，每月淨領超過8萬元薪資，學校依規定擬啟動資遣作業。

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教育部回應，南亞技術學院經學校教評會審議通過擬資遣吳姓教師，於今年3月20日函報教育部，復於3月25日函申請撤回所報吳姓教師資遣案；考量資遣教師對其權益影響甚鉅，此案經學校函請撤回，教育部將函復學校同意撤回此資遣案，並提醒學校依教師法、學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例及相關程序妥處。

關於南亞技術學院營區在職專班，教育部說明，於108學年第1學期及第2學期均至該校查核，經查該校營區在職專班有短期密集授課，教育部已督請學校改善；另因該校對營區在職專班學生的成績評量方式、授予學位品質實有疑慮，教育部於109年函知該校自110學年起不得開辦營區在職專班。（編輯：管中維）1130401