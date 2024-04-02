台中餐酒館疑爆食物中毒 2人上吐下瀉1住院

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（中央社記者郝雪卿、趙麗妍台中2日電）台中市疑爆食物中毒事件，民進黨台中市議員林祈烽今天表示，接獲民眾投訴親友7人前往1家餐酒館用餐，有2人點用牛肉燉飯後，出現上吐下瀉症狀，其中1人住院治療中。

林祈烽接獲劉姓民眾前來投訴指出，3月31日晚間與親友前往西屯區「今鶴餐酒館」用餐，其中2人分別於當晚10時起，出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等疑似食品中毒症狀，其中1人於4月1日中午前往梧棲童綜合醫院就醫，現仍住院中。

劉姓民眾指出，31日晚間8時與親友共7人前往位於西屯區的「今鶴餐酒館」用餐，其中2人點了牛肉燉飯吃，但2人分別於當晚10時起，出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等疑似食品中毒症狀。

劉姓民眾表示，其中1人以為是普通的吃壞肚子，隔天請假沒有上學，先到藥房買成藥吃，但今天又持續嘔吐，吐到膽汁都吐出來了，才趕忙就醫；另1人狀況嚴重，於4月1日下午1時多即趕至梧棲童綜合醫院醫治，白血球數值飆高到1萬4000多，現仍住院觀察中。

民眾說，一開始都以為是單純的吃壞肚子，但聯想到台北的寶林茶室事件，真的沒有想到吃壞肚子是會死人的，雖然經過醫師施打抗生素治療，但家人還是出現嘔吐和腹瀉情況，真的令他們很擔憂。

食安處表示，1日下午接獲梧棲童綜合醫院通報，隨即派員至「今鶴餐酒館」進行食物製備區環境的GHP衛生稽查，現場查有烤箱區地板及插座不潔、工作人員有戴耳環（針）、油煙罩不潔等未能立即改善，已責令4月4日前限期改善，並採集環境及食餘檢體送驗中，檢驗結果最快2週後出爐，屆時將依調查結果研判。

目前有2人就醫，1人住院治療中，確切食物中毒原因，有待檢驗報告出爐可釐清。（編輯：黃世雅）1130402