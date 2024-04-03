花蓮地震陸路交通中斷 立榮航空臨時加開班機
2024/4/3 12:49
（中央社記者汪淑芬台北3日電）花蓮今天上午發生芮氏規模7.2大地震，陸路交通中斷，台鐵宜蘭到台東目前也停駛，立榮航空原本今天沒有飛花蓮班機，臨時增開1班次台北往返花蓮航班。
長榮集團發布訊息，因應上午地震造成花蓮陸路交通中斷，立榮航空加開往返台北至花蓮航班，以利疏運旅客。
立榮航空平時只有週五及週日有台北往返花蓮班機，今天臨時增開B7-9281台北至花蓮，下午5時30分起飛，B7-9282花蓮至台北，傍晚6時50分起飛。
立榮航空才宣布增開班機沒多久，訂位就客滿，許多旅客等待候補。
華信航空今天高雄往返花蓮以及台中往返花蓮班機只有各1班，也是地震後馬上客滿，候補旅客大排長龍。（編輯：陳政偉）1130403
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