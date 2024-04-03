印尼高度關注台灣強震 當局持續確認在台公民情況

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（中央社記者李宗憲雅加達3日專電）花蓮近海今天發生規模7.2地震，印尼高度關注台灣災情，電視新聞台皆在第一時間以快訊報導地震消息，各媒體也透過手機即時推播更新災情。印尼外交部表示，已與駐日大使館和駐台北辦事處保持聯繫，了解印尼公民情況。

印尼媒體今天皆即時報導台灣花蓮近海發生規模7.2地震及後續災情，包括「羅盤報」（Kompas）和點滴網（Detik）等主流媒體，持續透過手機不斷推播，更新台灣災情。美國有線電視新聞網印尼頻道（CNN Indonesia）及SCTV新聞台還採訪了在台灣的印尼公民，以了解地震情況。

印尼外交部表示，繼續與印尼駐東京大使館、駐大阪總領事館和駐台北辦事處保持聯繫，以了解印尼公民的情況，並指出，目前沒有印尼公民因台灣地震傷亡。

印尼外交部公民保護局主任努格拉哈（Judha Nugraha）發表聲明指出，「外交部目前正在位於東京的駐日大使館、駐大阪總領事館和駐台北辦事處聯繫，以獲取有關地震影響，以及在台灣和日本的印尼公民的情況。」

據統計，目前在台灣的印尼移工有逾27萬人，留學台灣的印尼學生有逾1萬人。

印尼網友高度關注台灣地震，許多人轉發台灣民眾所拍下的地震影片和照片，且關心是否會對印尼造成影響。

印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）主管達約諾（Daryono）今天向媒體表示，該地震不會對印尼造成影響，海嘯也不會波及印尼，呼籲民眾冷靜，勿信假訊息。

他解釋，「此次地震在台灣附近海域及其周邊地區引發小規模的海嘯，但未對印尼造成重大影響」。（編輯：陳慧萍）1130403