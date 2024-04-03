高鐵震後檢查安全無虞 全線恢復原時刻表營運

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（中央社記者余曉涵台北3日電）受到地震影響，台灣高鐵於今天上午11時到下午1時採降級運轉。台灣高鐵中午表示，經檢查後設施安全無虞，下午1時後全線恢復原時刻表營運。

花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，全台有感。高鐵自上午11時至下午1時期間採降級運轉，改以每20分鐘自南港站及左營站，分別發出1班全車自由座列車（第6節商務車廂除外）以疏運旅客，上述時段（以端點站發車時間為準）原時刻表各車次取消。

高鐵表示，受到地震影響後啟動地震應變，經依標準作業程序，逐步完成軌道、電力及土木設施巡檢，漸進提升運轉速度並確認各項設施安全無虞後，自下午1時起全線恢復原時刻表營運。

高鐵指出，但受車輛調度影響，部分列車發車時間略有延誤，台灣高鐵公司將依後續巡檢狀況及安全評估，盡速對外公告後續營運模式，敬請旅客見諒。（編輯：張雅淨）1130403