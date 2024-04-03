合歡山3處停車場4/4起收費 當天最高上限300元

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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）南投林業分署今天正式公告，所轄合歡山昆陽、武嶺、合歡山莊停車場明天開始收費，汽車週一至週四不含例假日每小時50元、週五至週日含例假日每小時60元，1天最高上限300元。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，合歡山昆陽、武嶺、合歡山莊停車場因長期有違規停車及占用車格等問題，希望以使用者付費原則達到停車場管理，因此，去年10月底辦理委託經營管理招標作業，廠商已完成設備建置及測試，經南投縣政府3月29日核發停車場證及費率，4月4日起開始收費。

南投林業分署表示，3座停車場一般小型車共151格、重機15格、機車47格，費率為汽車週一至週四不含例假日每小時新台幣50元、週五至週日含例假日每小時60元，1天上限300元，機車每次20元；汽車以車牌辨識、機車投幣票卡式入場，停車有15分鐘免費離場緩衝。

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南投分署表示，由於停車場位於合歡山暗空公園範圍，為符合要求，停車場設計納入光害評估，燈源優先使用減光燈具，未來每天下午5時後熄燈，視天候調整；繳費亭、看板燈源設遮光罩減少光源外散，柵欄夜間不亮燈採反光條設計，兼顧行車安全與觀星需求。

南投分署表示，合歡山杜鵑花季將至，上山前務必查詢路況，審慎評估前往，勿隨意違規停車或逆向超車、超速與疲勞駕駛，以維護行車順暢與安全。（編輯：謝雅竹）1130403