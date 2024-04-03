花蓮地震增至9死821傷 仍有127人受困

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）花蓮今天發生規模7.2地震，中央災害應變中心下午指出，統計至4時30分止，已造成9死、821傷、127人受困，包括4輛小巴搭載50人從花蓮市區前往飯店，目前全數失聯。

根據中央災害應變中心最新統計數據顯示，花蓮強震已造成9死821傷和127人受困。

死亡名單部分，花蓮縣得卡倫步道和太魯閣國家公園分別有3名女登山客、1名女工程人員被落石砸死；另外，蘇花公路匯德隧道、大清水隧道和一處礦區都分別各有1男遭落石砸中或掩埋而身亡；新增2死部分，花蓮縣消防局仍在確認身分和資訊中。

花蓮127人受困情形，其中77人受困在花蓮縣大清水和錦文隧道；另有4輛小巴共搭載50人，要從花蓮市區前往飯店路上，目前全數失聯中。（編輯：蕭博文）1130403