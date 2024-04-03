報業公會發聲明 建請光敏CTP版材排除反傾銷稅

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（中央社記者洪素津台北3日電）台北市報業商業同業公會今天發布聲明，希望將光敏CTP版材（紫光）排除「中國大陸產製進口平面印刷用版材課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅案」；經濟部則將於16日舉辦公聽會。

光敏CTP版材印刷輸出製版過程速度快、省電、效率佳、良率高、耐用，且製版過程中版材經過曝光後可大幅減少藥水使用量也更環保，是國內各大報社所使用的印刷版材。

太普高精密影像日前申請「中國大陸產製進口平面印刷用版材課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅案」，財政部今年3月18日公告傾銷調查，認定相關廠商確有傾銷情事。

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由於此次傾銷案中也包括光敏CTP版材，台北市報業商業同業公會透過聲明強調，台灣並無廠商生產光敏CTP版材，「國內既無生產，自無受損害事實，何來課徵反傾銷稅之依據？ 」

台北市報業商業同業工會指出，即便報社有心使用本土CTP版材、亦無處購買，因此無論自任何國家進口光敏CTP版自用，都不會對本土廠商造成任何損害，建請此次反傾銷稅案排除光敏CTP版（紫光）項目；經濟部預計在16日舉行公聽會。（編輯：龍柏安）1130403