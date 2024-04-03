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41人受困花蓮錦文隧道 公路局順利救出

2024/4/3 19:00
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（中央社記者余曉涵台北3日電）受到花蓮地震影響，花蓮縣秀林鄉錦文隧道南口路段內有20輛車及41人受困。交通部公路局今天晚間表示，下午5時30分，已經順利將受困民眾救出。

根據中央氣象署資訊，今天花蓮上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，最大震度6強，劇烈搖晃全台有感。

交通部公路局今天晚間表示，地震造成省道公路系統多處落石坍方阻斷，導致人員及車輛受困於封閉路段，公路局積極展開救援行動，並及時運送物資支援受困民眾，截至今天下午5時30分，原受困於「花蓮縣秀林鄉錦文隧道南口路段內」的20輛車及41人已順利安全救出，因震災受困於台9線蘇花路段民眾，已全部安全脫困。

公路局表示，另台8線東段部分預計3日晚間8時可搶通至布洛灣路段，4日凌晨0時可搶通至九曲洞路段，西段140.7K受困人數5人已脫困向西撤離，148.3k受困9人已就地安置，後續仍將持續搶修中。

公路局籲請用路人，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供最新交通管制、防災資訊。（編輯：李亨山）1130403

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