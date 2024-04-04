花蓮強震天災臨工措施 北分署設單一窗口受理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北4日電）花蓮強震造成屋損及道路坍塌，勞動部啟動天災臨工措施，勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署今天表示，已在轄區各就業中心成立單一窗口，協助受災地區重建家園。

勞動部因花蓮強震昨天宣布啟動天災臨工措施，將投入新台幣1.26億元，預定提供2000個臨工機會，以協助災區民眾清理家園。

北分署今天發布新聞稿指出，花蓮地區目前已有鄉鎮公所陸續提出申請天災臨工需求，花蓮就業中心在各鄉鎮公所設有專櫃，以簡便迅速、單一窗口服務，協助民眾申請天災臨工求職登記。受災民眾只要檢附受災證明相關資料，親自到花蓮就業中心或玉里就業中心，以及公所就業服務台皆可申請，迅速應對災難家園重建。

此外，花蓮就業中心還與民間團體和工會組織建立了「0403花蓮就業中心災後重建」服務群組，以便及時協助民眾。

北分署表示，天災臨工以協助災區災後重建、環境清掃或物資搬運等工作為主，每人每月上工時數最高150小時，每小時時薪比照最低工資183元，每月最高補助2萬7470元。臨工計畫實施期間原則以2個月為限，若有特殊情形，必要時可再延長，後續將全力協助災區早日完成家園重建工作。

北分署指出，有意參加的受災失業民眾，包含設籍、居住於災區或受僱於災區因受災失業，即日起可檢具身分證明文件、無工作切結書、設籍或居住於前述災區等證明文件，就近至公立就業服務機構辦理登記及接受推介。（編輯：張雅淨）1130404