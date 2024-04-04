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高市特搜隊馳援花蓮 開設行動基地後勤不中斷

2024/4/4 12:51
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（中央社記者洪學廣高雄4日電）花蓮近海地震，高市特搜隊前往災區馳援，3梯次編組共65人4犬，為讓搜救人員專心任務，特搜隊更在太魯閣附近設立行動基地BoO，作為指揮中心、裝備器材及物資管理據點。

花蓮近海昨天上午發生強震，高雄市特搜隊獲悉後啟動應變機制，派遣精銳隊員前往災區進行搜救及救援工作，3梯次特搜編組人員共計65人4犬（警消48、義消12、醫生2、護理師1、土木技師2、搜救犬4）前往，為了讓搜救人員專心投入救援工作，更在交通部太魯閣工務段附近設立行動基地BoO（Base of Operations），作為指揮中心、裝備器材及物資管理據點。

高雄市政府消防局今天指出，行動基地BoO為搜救隊重要行動據點，是搜救隊人員於災害現場後勤支援，主要功能為執行災害管理工作、存放裝備器材、待命及休憩，提供現場救災人員全面支援、輪流休息及用餐空間，並整合後勤資源及裝備器材，使人員及器材得以整備救援行動不中斷，以提升救援效率及安全性。

除了基本生活保障外，BoO基地設有專業指揮室和聯絡中心，以確保救援順利進行。特搜隊指揮官和各搜救小組在此進行情報彙整、任務分配及行動規劃，更配備專業醫療人員和心理輔導團隊。搜救人員在疲憊工作之餘，可以在此處得到充分休息和醫療照顧，確保身心健康。

高市特搜隊帶隊官科長蘇裕銘表示，「我們將全力以赴，協助花蓮地震災區的救援工作。BoO基地的建立是我們對搜救人員的承諾」，希望能讓每個在一線奮戰同仁們能夠安心，全力投入救援工作。（編輯：黃世雅）1130404

#太魯閣
#花蓮地震
#花蓮縣
#高雄市
403花蓮地震
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