花蓮強震 青農「小劍劍」蓋倉儲要增做地質鑽探

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）花蓮強震發生房屋傾斜，參與大糧倉計畫轉作蕎麥的花蓮青農「小劍劍」謝銘鍵今天表示，當地地震強度大，他的倉儲即將興建第3座，為確保安全，要增加施作地質鑽探，避免蓋在擾動地質會傾倒之地。

花蓮強震發生死傷，數棟房屋傾斜讓人怵目驚心。以「小劍劍」之名在網路竄紅多年的花蓮青農謝銘鍵告訴中央社記者，他的作物目前以參加大糧倉計畫的蕎麥及原本就栽種的稻米為主，可以儲藏，不受運輸路程改向南走影響，但是挑高6米倉儲內的物件掉落，就要花功夫整理了。

安全第一，他並說，他的倉儲原本就有用H型鋼，建築體結構安全無虞，但是即將興建的第3座倉儲，他要在興建之前加做地質鑽探了，以免蓋在遇到強烈地震時，會讓整個建物傾倒的地質上，否則有發生死傷之虞，且會損失慘重，吸取教訓、未雨綢繆是很重要的。

另外，他還說，台灣東部地震強度都很強，2022年918強震，農民的農田就發生流失，這是農民比較擔心的，加上當地東邊土地下沉、西邊抬升作用，事後需要找怪手整理農田，當初花蓮縣政府有補助相關損害每公頃約新台幣5萬到10萬元；這次要等最近水稻田放水之後，才知道有沒有類似問題出現。（編輯：陳政偉）1130404