花蓮強震後適逢休市 緩衝農產運輸繞路作業急迫

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）花蓮強震，蘇花公路中斷，除祭出補貼措施，農業部表示，適逢農漁畜產市場今天起各有休市安排，緩衝繞路運輸整備急迫性，但例如短期葉菜龍鬚菜有保鮮期，須提早整備繞路運輸。

花蓮昨天發生強震，導致蘇花公路中斷，不過今天起適逢清明連假，各類農產有不同的休市安排，來緩衝立即面對繞路延長運途，相關作業須提早整備的急迫性。

花蓮青農謝銘鍵接受電話訪問說，比較會受到影響的是短期葉菜，因為改向南走會延後1到2天到貨，就他的農產是稻米、蕎麥來說，則影響不大。農業部農糧署副署長姚志旺說，當地短期葉菜主要是龍鬚菜，雖然台北果菜批發市場清明連假是4、5日休市，但6、7日有開市，產地仍要提早整備運輸作業。

畜產方面，農業部畜牧司副司長李宜謙說，西部休市4天，東部休市5天、多1天，但是東部的毛豬達拍賣規格及禽類產品，因應西部市場交易規模比較大而有供應的產地，仍要提早整備出貨、運輸。

漁產部分，農業部漁業署副署長陳建佑則說，原則上台北、三重魚市場休市4、5日2天，中部以南則休市4天，有供應北部市場交易者，必須因應交易市場的開市日做好準備，若仍要往北走，可透過火車或海運先運抵蘇澳、頭城，再換車運輸。

其次，東部、西部養殖水產，不論魚或蝦目前都沒有傳出損失。他也補充說明，比較容易受驚嚇的是虱目魚，強震發生可能從池子震出，但沒聽說過會暴斃。

陳建佑也說，漁民為了讓虱目魚賣出時腸胃乾淨，會提早2天停止餵食飼料；偶爾為力求乾淨徹底，也會利用虱目魚比較容易受到驚嚇的特質，開小竹筏繞行養殖池魚塭，讓虱目魚把腸胃裡的東西「拉乾淨」。

農業部昨天發布，從花東蔬果共同運銷、生鮮農產品宅配者及農、漁民團體必須繞南迴公路到北部市場所增加的運費，農業部每公斤補助最高以新台幣1.3元為限；畜禽產品運到宜蘭、新北、桃園市場者，每車次補助8000元為上限；漁產品繞路供應台北、三重、蘇澳等北部市場，每公斤補助最高4元。（編輯：陳政偉）1130404