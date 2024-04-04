花蓮地震 外交部：71外籍人士獲救3人失聯

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（中央社記者吳昇鴻台北4日電）台灣遭遇25年來最強地震，外交部今天表示，截至4日下午4時30分，花蓮地震地區受困外籍人士，已獲救人數共計71人，現仍有加拿大籍1人、澳洲籍2人失聯，多名駐台代表對台灣相關單位及搜救人員表示感謝。

外交部今天回應媒體詢問時表示，截至4日下午4時30分為止，針對在花蓮地震地區受困外籍人士情形，受困並已獲救人數共計71人，包含英國6人、法國3人、澳洲2人、美國7人、以色列4人、加拿大3人、德國25人、瑞士7人、新加坡8人、匈牙利2人、荷蘭4人。

外交部指出，目前仍有加拿大籍1人、澳洲籍2人失聯。多名駐台代表對台灣相關單位及搜救人員的積極協助，表示誠摯感謝。（編輯：林克倫）1130404