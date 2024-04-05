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桃園以北高溫降7度 北部東部整天不定時局部短暫陣雨

2024/4/5 08:23（4/5 08:43 更新）
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圖為台北市松山區突然下起大雨，民眾以手遮擋，快步過馬路。（中央社檔案照片）
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（中央社台北5日電）氣象署表示，今天鋒面通過，北部、東半部整天不定時有局部短暫陣雨，中部山區亦有局部短暫陣雨，金、馬則有局部短暫陣雨或雷雨，清晨新北至新竹山區出現較明顯的雨勢，其他地區為多雲的天氣。

氣溫方面，中央氣象署說，受到涼空氣影響，預測桃園以北及宜蘭白天高溫相對昨天下降約攝氏6至7度，約在22到24度之間，竹、苗及花、東約25至29度，中南部影響不大，普遍仍有30至33度的高溫，尤其嘉義以南局部近山區或河谷有36度高溫發生的機率，各地低溫約20至23度。

此外，氣象署指出，澎湖、金門及馬祖易有較強陣風，請多留意；金門易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請特別留意航班資訊。最近因地震頻繁，加上降雨機率提高，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，並留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，注意自身安全。（編輯：李錫璋）1130405

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