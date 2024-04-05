微弱鋒面影響北台氣溫略降 4/7起東半部留意雨勢

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（中央社記者余曉涵台北5日電）氣象專家吳德榮今天說，今明2天受到微弱鋒面影響，北台灣氣溫略降，7日起鋒面結構增強，有對流系統發展，中部以北及東半部要留意雨勢。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今、明2天微弱鋒面影響，中部以北雲量增多，北部及東半部有局部短暫雨的機率，北台氣溫今天略降、明天微升，對其他地區的影響很小，仍為多雲時晴、偏暖的天氣。

中央氣象署也針對南部地區發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天中午前後嘉義縣、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率；台南市為黃色燈號，有36度高溫機率。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，7日至8日鋒面的結構略增強，有「對流系統」發展，伴隨「雷雨胞」消長，中部以北及東半部有局部短暫陣雨或雷雨的機率，不排除小範圍「雷擊、強風及瞬間大雨」的發生，強震後逢大雨，應特別注意。

吳德榮說，9日鋒面的結構減弱，中部以北及東半部仍有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮表示，10、11日鋒面遠離，天氣好轉、氣溫回升，東半部偶有局部零星飄雨的機率。（編輯：李錫璋）1130405