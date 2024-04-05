微弱鋒面影響北台氣溫略降 4/7起東半部留意雨勢
2024/4/5 08:53（4/5 10:07 更新）
（中央社記者余曉涵台北5日電）氣象專家吳德榮今天說，今明2天受到微弱鋒面影響，北台灣氣溫略降，7日起鋒面結構增強，有對流系統發展，中部以北及東半部要留意雨勢。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今、明2天微弱鋒面影響，中部以北雲量增多，北部及東半部有局部短暫雨的機率，北台氣溫今天略降、明天微升，對其他地區的影響很小，仍為多雲時晴、偏暖的天氣。
中央氣象署也針對南部地區發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天中午前後嘉義縣、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率；台南市為黃色燈號，有36度高溫機率。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，7日至8日鋒面的結構略增強，有「對流系統」發展，伴隨「雷雨胞」消長，中部以北及東半部有局部短暫陣雨或雷雨的機率，不排除小範圍「雷擊、強風及瞬間大雨」的發生，強震後逢大雨，應特別注意。
吳德榮說，9日鋒面的結構減弱，中部以北及東半部仍有局部短暫陣雨的機率。
吳德榮表示，10、11日鋒面遠離，天氣好轉、氣溫回升，東半部偶有局部零星飄雨的機率。（編輯：李錫璋）1130405
延伸閱讀花蓮地震累計10死逾千傷、705受困15失聯 5日搶通九曲洞路段救援數位專題／花蓮地震餘震頻傳 震央震度持續追蹤花蓮地震捐款 衛福部專戶即日起開放3管道地震後你家安全嗎？房屋健檢3步驟 注意梁柱及剪力牆斜向裂縫
- 微弱鋒面影響北台氣溫略降 4/7起東半部留意雨勢2024/04/05 08:53
- 2024/04/05 08:23
- 2024/04/04 17:36
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
桃園以北高溫降7度 北部東部整天不定時局部短暫陣雨