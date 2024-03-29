吳德榮：30日起大氣漸趨不穩定 北台灣防短暫陣雨

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（中央社記者余曉涵台北29日電）氣象專家吳德榮說，接下來有幾道鋒面通過，今天首道鋒面掠過，北台灣跟東半部有零星降雨，明起大氣漸趨不穩定，31日的第2道鋒面有對流系統發展，要持續觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今天微弱鋒面快速掠過，大台北偶零星飄雨轉多雲，東半部轉有局部短暫雨，北台氣溫略降；其他地區影響很小。

吳德榮指出，明天起各地多雲時晴，氣溫升，大氣漸趨不穩定，北台灣及中部山區下午起有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮表示，31日及4月1日另一鋒面接近，由於此波鋒面附近有「對流系統」發展，其中伴隨「雷雨胞」消長，但對台灣的影響程度，模式有調弱的趨勢，需繼續觀察。

吳德榮指出，4月2、3日鋒面北移，各地好轉、為暖熱如夏的天氣，4月4日再度有微弱鋒面快速掠過，大台北轉有零星短暫雨，北台氣溫略降。（編輯：郭諭儒）1130329