更多編輯台推薦新聞：
蘇花下清水橋震後毀損 日治舊橋荒廢逾50年改建重啟助疏運
地方

蘇花下清水橋震後毀損 日治舊橋荒廢逾50年改建重啟助疏運

IG臉書AI生成標籤5月上路 不再移除內容避免侵害自由
科技

IG臉書AI生成標籤5月上路 不再移除內容避免侵害自由

花蓮地震捐款 衛福部專戶即日起開放3管道
生活

花蓮地震捐款 衛福部專戶即日起開放3管道

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念
文化

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
403花蓮地震
403花蓮地震
新聞專題
403花蓮地震73/300
首頁 / 生活

台北101遇強震紋風不動 華郵：金色大鋼球保護

2024/4/5 19:52（4/7 09:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國「華盛頓郵報」報導，台灣3日發生規模7.2強震時，身處當地最高摩天大樓台北101內的民眾，都受到懸掛在大樓正中央、可以幫助吸收震動能量的一個大型金色擺錘保護。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）指出，這顆660公噸重的鋼球正式名稱為「調諧質量阻尼器」（Tuned Mass Damper），它高懸於87樓至92樓的中央位置，是民眾走訪台北101大樓時的一大亮點。

台灣常有地震和颱風來襲，據台北101官網介紹，這顆圓球在地震發生或強風吹襲時會來回擺動，以吸收任何因為「劇烈晃動」而產生的力量。工程師表示，它可以降低大樓擺動程度達4成，減少大樓內人員的不適感。

花蓮縣近海3日發生規模7.2強震時，俯瞰台北天際線的即時影像監視器畫面顯示，這座塔形摩天大樓幾乎紋風不動，但是安裝在另一棟大樓上的監視攝影機則劇烈搖晃。

台北101樓高508公尺，地上有101層，2004年底完工後到2009年，一直是全球第一高樓。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1130405

#台北101
#台灣
#花蓮地震
403花蓮地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
花蓮地震515校受災 損失估破10億東華大學占5億
172.30.142.39