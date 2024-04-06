清明連假第3天 省道估有出遊及北返車潮

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（中央社記者余曉涵台北6日電）今天是清明連假第3天，交通部公路局預估今天省道將出現出遊及北返車潮，包含北部台64線接國3中和交流道等路段恐車多壅塞。

今天是清明節連假第3天，交通部公路局今天發布新聞稿表示，今天預期出遊及返回工作地之車潮將陸續湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路，像是北部台64線接國3中和交流道；中部台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道；南部台18線接國3中埔交流道、台86線接國3關廟交流道、台88線鳳山至五甲路段。

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主要省道幹道包含台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段、台9線南迴公路往屏東方向路段，及觀光景點聯外道路，包含北部台2線及台2乙線關渡至淡水、台2線萬里至大武崙及福隆路段、台3線大溪路段，台21線日月潭路段。

公路局已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊。（編輯：張銘坤）1130406