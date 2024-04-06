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新北勞工局助身心障礙者創業 4/27宣導會登場

2024/4/6 14:26（4/6 14:51 更新）
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藥師小蓁（前右）先天脊椎側彎，領有輕度肢障身心障礙手冊，參加新北市政府勞工局創業宣導研習會，並透過自力更生創業補助，一圓創業夢開藥局。（新北市勞工局提供）中央社記者楊侃儒傳真 113年4月6日
藥師小蓁（前右）先天脊椎側彎，領有輕度肢障身心障礙手冊，參加新北市政府勞工局創業宣導研習會，並透過自力更生創業補助，一圓創業夢開藥局。（新北市勞工局提供）中央社記者楊侃儒傳真 113年4月6日
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（中央社記者楊侃儒新北6日電）新北市政府勞工局今天表示，為協助身心障礙者創業，27日將舉行今年首場創業宣導研習會，並提供各項補助及顧問輔導，邀請對創業有興趣的身心障礙朋友報名。

勞工局透過新聞稿表示，為協助身心障礙者創業，提供最高2年房屋租金、10萬元設備的「自力更生創業補助」，以及最長7年的「創業貸款利息補貼」；另有顧問定期專業輔導，協助解決身障朋友創業與開業會遇到的疑難雜症。

勞工局身障就業輔導科長羅伊佑接受中央社記者電訪時表示，宣導會每年辦理4場，不限障別，每場次60位，邀請創業成功的身障朋友分享心路歷程以及顧問諮詢，面對面告訴欲創業的身障朋友如何才能更貼近市場脈動。

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她說，藥師小蓁先天脊椎側彎，領有輕度肢障身心障礙手冊，去年收到宣導會資訊就提出諮詢跟申請，顧問協助她做創業準備，並透過實地訪視評估，最後開設藥局，「開業穩定經營才是挑戰」，顧問提供經營建議給小蓁。

勞工局表示，今年首場宣導會27日在新北市政府舉行，對創業有興趣的身障朋友可撥打專線（02）2967-5408報名或上新北市政府勞工局網站查詢。（編輯：林恕暉）1130406

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