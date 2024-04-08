國產午仔魚驗出違規用藥還原型孔雀綠 業者遭罰6萬

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（中央社記者陳婕翎台北8日電）食藥署今天公布檢測禽畜水產品藥物殘留結果，發現1件在台養殖國產午仔魚，驗出不得使用的動物用藥還原型孔雀綠，民眾若吃下肚恐有致癌風險，屏東縣府開罰業者新台幣6萬元。

衛生福利部食品藥物管理署聯合地方政府衛生局，針對食用禽畜水產品於進口商、批發市場、盤商、傳統市場、餐廳及各大賣場與超市等場所，抽樣檢驗動物用藥及農藥殘留是否符合標準。今年1至2月禽畜水產品動物用藥殘留總計抽驗692件，與禽畜產品農藥殘留總計檢驗124件。

禽畜產品農藥殘留檢驗均與規定相符；禽畜水產品動物用藥殘留1件違規。食藥署副署長林金富今天上午接受媒體聯訪時表示，違規產品是協春水產有限公司的國產午仔魚，有不得使用在供人食用水產品的還原型孔雀綠0.0024ppm，屏東縣政府依違反動物用藥品管理法裁罰6萬元。

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林金富表示，市面上水產品驗出還原型孔雀綠並不是第一次，紀錄上偶爾就會出現。還原型孔雀綠是孔雀綠的主要代謝產物，孔雀綠是一種合成染料，具有抗菌效果，動物實驗結果顯示，會造成實驗動物的體重減輕及貧血等症狀，也會導致老鼠的基因突變，可能具致癌風險。

食藥署呼籲，食品業者對於販售禽畜水產品，應保留進貨證明文件5年，以利追溯來源；建議消費者避免購買來源不明的禽畜水產品，優先選擇具有產銷履歷標章、生產追溯QR code或信譽良好商家，保障消費權益。（編輯：張雅淨）1130408