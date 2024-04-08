北榮團隊至加勒比海友邦醫療援助 跨國合作獲肯定

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（中央社記者曾以寧台北8日電）台北榮總醫療團隊日前前往東加勒比海友邦聖克里斯多福及尼維斯，在為期10天的小安地列斯醫療協助團中，參與任務編組，跨國合作執行醫療服務，獲克國總理肯定。

台北榮總今天透過新聞稿說明，「小安地列斯醫療協助團（LAMAT）2024」的目標，是對東加勒比海國家的醫療體系做出評估並產生正面影響，對內培養醫療人力，對外採取合作模式，宣揚國際醫療的重要性。

北榮指出，期間團隊醫療支援任務的成果超乎預期目標，成為聯合醫療行動中的重要助力。其中眼科醫師於克國進行多檯白內障示範手術，並運用攜帶的手持眼底攝影儀器，由同行醫事技術師進行檢查與治療，幫助當地病人瞭解病情，並對未來的手術器材與流程提供重要建議。

兒科醫師則參與複雜腎臟病及濕疹氣喘病童會診，進行社區兒童診斷與系統診療建議，並與當地醫學生進行兒童腎臟病演講交流；北榮與外交部並共同捐贈價值超過新台幣40萬元的兒科設備，包括黃疸測量儀、小兒骨針與兒科耗材，同時提供醫材使用訓練。

急診醫師醫療團隊進駐克國醫院，於臨床工作中示範復甦急救與各種醫療作為，合作並分享異同；急診醫師亦提供超音波示範教學，以及一日高階心臟救命術訓練與評核。

團隊並於3月26日參與任務完成典禮，由聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）親自主持，中華民國駐克國大使、美國駐東加勒比海諸國大使與多名當地政要出席，高度肯定台灣參與、讚揚北榮醫療團隊重要貢獻。

駐克國大使林昭宏表示，非常感謝北榮對台、克邦誼的貢獻，台灣醫療團隊實質參與海外任務，進一步推進雙方醫療合作，增進作業互融性，為後續雙邊多方合作奠定良好基礎。

北榮醫療團團員指出，此行見證了醫療單位的任務規劃實力，並學習到團隊經驗，為往後任務奠定根基；並強化友邦對北榮的信任與形象，也感受到TVGH Can Help的價值。（編輯：張雅淨）1130408