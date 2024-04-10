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台南慶伊斯蘭開齋節 外籍學生稍解思鄉之情

2024/4/10 13:07（4/10 13:16 更新）
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台南市長黃偉哲（左2）10日前往中華醫事科技大學出席慶祝伊斯蘭開齋節活動，與外籍學生合影留念。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年4月10日
台南市長黃偉哲（左2）10日前往中華醫事科技大學出席慶祝伊斯蘭開齋節活動，與外籍學生合影留念。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年4月10日
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（中央社記者楊思瑞台南10日電）中華醫事科技大學今天舉辦「歡慶開齋嘉年華」、「東南亞美食體驗工作坊」活動，慶祝伊斯蘭開齋節，吸引不少在台南就讀的外籍學生參加，稍解思鄉之情。

台南市長黃偉哲出席上午活動揭幕儀式致詞表示，感謝中華醫事科技大學、南台科大及崑山科大等學校合力舉辦，把開齋節慶祝活動辦得盛大又熱鬧，希望不管是來自印尼、馬來西亞、菲律賓等地區朋友都能開心共度。

黃偉哲表示，這次活動不僅是對穆斯林文化尊重與包容，更是促進不同文化交流機會，期待可為台南外籍人士帶來更多幸福和溫暖。

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台南市政府提供資料指出，齋戒月對於穆斯林而言具重要意義，就如同華人過春節一般，台南市現有超過6萬名外籍移工，其中印尼籍約2萬人，大部分印尼籍移工主要信奉伊斯蘭（回）教，伊斯蘭齋戒月為期30天，齋戒月結束後的開齋節相當於華人農曆新年，是歡慶並且拜會親友日子。

台南市政府新聞稿表示，今天活動由華醫太鼓社表演開場，接續有舞蹈演出、開齋祈福飯儀式及法規宣導暨闖關遊戲、東南亞美食DIY等，崑山科技大學、南台科技大學安排外籍學生前往參加，藉由舉辦開齋節及東南亞美食活動，讓在異鄉求學外籍學生一解思鄉之情。（編輯：孫承武）1130410

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