月經週期與月亮有關？醫：仍有未知因素 須更多研究認識女性生理

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（中央社記者陳婕翎台北12日電）國際期刊「科學」（Science）近日發表研究，發現女性月經週期與月亮週期有關，雖月亮不是影響月經主因，但醫師認為，這項研究的意義在於更認識女性生理，才可能發展醫療。

這份研究是法國里昂大學、美國猶他大學與馬凱特大學合作，研究分析美國猶他州與威斯康辛州、加拿大與英國、義大利、法國、德國、比利時共3024人、大多是35歲以下女性月經週期紀錄，發現女性月經週期受體內的生物時鐘主調控，但月亮繞行地球週期，和月經有微弱卻顯著關聯。

這項研究無法得知為何月亮和月經週期有關，但作者推測較可能是生命起源於海洋，潮汐會是影響生物繁衍週期因素，隨著演化過程仍被保留在不是生活於海洋的生物體內。台灣科技媒體中心邀請研究生理時鐘與生理學的專家、慈濟大學醫學院副院長謝坤叡解析這篇研究結果。

謝坤叡認為，過去民間常流傳說法是女性月經週期和月亮週期時間相近，大約28至30天，彼此有關連，但這個說法沒有科學根據和研究。這篇研究很難得收集較大規模數據，更重要的是讓各界更了解女性生理，過去較多研究關注精子對生育影響，對月經或排卵週期掌握仍有限。

謝坤叡說，這項研究發現歐洲女性月經週期更常於眉月，也就是農曆25日左右開始，北美則在農曆15日滿月開始，代表人種相近、緯度相近，但不同大陸環境，月經週期仍有差異，顯示還有未知因素，還須更大規模族群研究，如與亞洲、非洲等不同區域合作。

現今有越來越多的人為干擾，如夜晚過度光照暴露、輪班工作、跨洲旅行，甚至環境污染等，都可能影響女性月經週期等生理時鐘。謝坤叡表示，現代有許多APP軟體協助女性記錄月經週期，或許這些APP資料去識別化，可協助未來更大規模、更廣泛女性生理週期研究。（編輯：陳政偉）1130412