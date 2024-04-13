合歡山杜鵑花季假日交管第1天 交通順暢未現人潮

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（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）合歡山杜鵑花季假日高乘載、流量管制今天起實施，上午天氣晴，但未現大量車流，台14甲線交通順暢，停車場也無爆滿，公路局指出，花蓮地震後恐有落石，非必要儘量避免入山。

合歡山杜鵑花陸續綻放，交通部公路局中區養護工程分局今天至6月16日的假日上午6時至11時實施高乘載與流量管制措施，大貨車、未滿3人小客車禁止通行，西端管制點台14甲線18公里處南投縣翠峰、東端管制點台14甲線41公里處花蓮大禹嶺與台8線110公里處路口。

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今天是花季假日交管首日，南投縣翠峰管制點通過車流不多，合歡山昆陽、武嶺、合歡山莊停車場有很多空位，甚至海拔3275公尺的地標武嶺亭一度空蕩無遊客，中區工程分局表示，今天車流少是預期內，受4月3日花蓮地震影響，山區易有無預警落石，加上可能降雨更易落石，透過事前對外宣導，遊客應有評估上山風險。

根據中區分局埔里工務段統計翠峰管制點上午7時至11時資料，滿3人小客車通過數101輛、人數未滿勸離15輛、機車通過84輛；埔里工務段表示，合歡山今天上午天氣晴、交通順暢，因車流不多，未啟動流量管制措施，台14甲線昆陽等4處停車場使用率不高。（編輯：謝雅竹）1130413