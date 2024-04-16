婦團：賴清德內閣人事 應兌現女性比例1/3承諾

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（中央社記者吳欣紜台北16日電）總統當選人賴清德5月20日將就職，新內閣人事一波波公布，婦團今天說，目前已公布閣員名單中，女性僅2名、占比僅13.3%，呼籲應兌現內閣女性逾1/3以上為目標的政見承諾。

婦女團體婦女新知基金會今天發布聲明指出，內定行政院長卓榮泰今天公布第3波內閣名單，這一波內閣成員一字排開全數男性，而目前為止正式公布的內閣成員中，包含男性13名、女性2名，女性閣員占比僅13.3%。

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婦女新知表示，接下來預計還有兩波內閣成員公布記者會，但以目前為止內閣成員的性別比例，加上過去8年民進黨執政經驗，令人高度懷疑民進黨執政下的掌權團隊是不是在用行動證明，自己已經與台灣社會的多元性絕緣，若最後內閣成員背景仍如此單一，到底有何創新之處。

婦女新知呼籲，賴清德去年9月27日在台灣女董事協會論壇上提出「以內閣女性1/3以上作為目標」的政見承諾，希望接下來公布的兩波內閣成員名單，可以讓新政府的內閣團隊，更接近台灣社會的多元樣貌。（編輯：張雅淨）1130416