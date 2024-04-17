有毛小孩也是媽咪 百貨瞄準送自己商機拚業績增10%

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（中央社記者曾智怡台北17日電）母親節檔期倒數，百貨紛紛加大力道備戰。關於送禮新趨勢，有百貨業者觀察到，部分女性沒有生育但有毛小孩相伴，於是不等別人送禮，打算趁檔期優惠買禮品「送自己」，業者看好業績成長10%。

環球購物中心主管觀察到，早期母親節檔期送禮需求多，現在「送自己」比例增加，甚至有些女性不見得有孩子，但都有毛小孩，「所以也是媽咪」，會找機會慰勞自己。

再者，隨著女性可支配所得增加，加上疫後更重視生活環境，均推升消費動力，預期服飾、家電、化妝品為本檔主力業種，業績目標成長10%、來客數增加5%至10%。

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根據環球購物中心統計，女性占整體消費會員數及金額已達7成以上，其中不同世代的女性消費力增長類別大不同，X世代（45歲以上）女性重視居家生活，在家電、適合全家穿搭的服飾品牌消費金額成長幅度最高；Y世代（25至44歲）則以時尚感服飾及3C消費成長最為明顯，Z世代（25歲以下）為藥妝及餐飲增長最多。

進一步分析，X、Y世代客群占近5成最多，環球主管表示，以中和環球店為例，一樓規劃進行商品升級，目標增加更符合X、Y世代需求品牌，同時呼應疫後「為自己而活」概念。（編輯：楊凱翔）1130417