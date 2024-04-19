花蓮地震受損嚴重 東華大學取消申請2階面試
2024/4/19 15:49（4/19 16:19 更新）
（中央社記者陳至中台北19日電）花蓮3日發生芮氏規模7.2地震，東華大學災損約新台幣18.3億元。大學甄選入學委員會已公告，113學年度申請入學第2階段，東華全數的學系取消面試，將占分調整到學測、資料審查等項目。
花蓮地震中，東華大學各教學大樓、行政大樓、圖書館及宿舍嚴重受損，其中理工學院一館D棟化學實驗室因地震發生火災，延燒超過20小時，整棟全毀，損失最為慘重。
考量校舍災損和考生、家長到花蓮交通的疑慮，東華大學網站的招生專區、甄選會都已公告，113學年度申請入學第2階段的指定項目甄試，東華大學將只辦理「審查資料」項目，所有考生都不須到校面試，各項目占分也有所調整。
舉例來說，東華大學財務金融系原簡章公告的占分是學測30%、審查資料35%、面試35%。取消面試後，改成學測48%、審查資料52%。同分參酌順序也都審查資料、學測成績為主。
值得注意的是，音樂系甲組、藝術與設計系、體育與運動科學系等因學系的選才需求，雖取消面試，但仍有術科考試。相關資訊可參考甄選會及東華大學網站。（編輯：陳政偉）1130419
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