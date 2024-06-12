力挺觀光 4縣市民宿業者組踩線團為花蓮代言

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（中央社記者張祈花蓮縣12日電）0403花蓮地震後，花蓮觀光及旅宿業生意一落千丈，宜蘭、台南、桃園及新竹等地民宿業者相約到花蓮踩點，業者說，現在有旅遊補助、夜市加倍券，正是到花蓮旅遊最超值的時候。

中華民國民宿全國聯合會副總會長陳勝樂說，4縣市民宿協會相約在花蓮進行2天1夜或3天2夜行程，實際到訪發現，花蓮除了人變少，其他旅遊點都很好，加上現在有旅遊補助、夜市券可以領用，是最超值的旅遊時機。

陳勝樂說，這次踩線團共45人，都是搭火車到花蓮，在花蓮找遊覽車、住民宿、買伴手禮、到餐廳及夜市用餐等，運用各自的平台分享旅遊訊息，今天算是啟動計畫，後續會有其他縣市陸續響應。

宜蘭民宿協會理事長林文正說，這次來訪發現花蓮跟以前人擠人的印象不同，現在是「好玩不累、好住不貴、好吃不用排隊」。

遠從台南到訪的台南民宿文化發展協會理事長周榮棠說，台南2016年在過年期間歷經0206強震，對花蓮的處境最能感同身受，實際來到花蓮，除了部分大樓倒塌拆除，花蓮所有人民仍舊正常生活。

周榮棠說，震後2個月花蓮更加安全，觀光卻還沒辦法恢復以往，遊客變少了，但風景跟人情味都沒有減少，認為這時候是最適合旅遊的時機點。

花蓮縣民宿理事長林徐則鈾說，花蓮合法民宿約1800家，目前暑假訂房率只有1成5，與往年同期訂房率8成以上相差很大，業者確實經營的很辛苦，已經有10家業者考量要歇業。

林徐則鈾說，地震後至今已過了3個月，中央推出振興補助，可能因為餘震或氣候影響，目前效果有限，很感謝各縣市旅遊同業力挺，希望能漸漸重建遊客旅遊信心。（編輯：陳清芳）1130612