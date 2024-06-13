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環狀線責任歸屬 新北議員盼侯友宜硬起來向北市力爭

2024/6/13 12:03（6/13 13:17 更新）
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新北環狀線板新站至橋和站間軌道，因地震造成錯位；新北市議會13日進行市政總質詢，有議員詢問責任歸屬及修復進度，希望新北市長侯友宜硬起來向台北市據理力爭。侯友宜表示，一切按照契約規定處理，會透過契約去追究相關責任。中央社記者楊侃儒攝 113年6月13日
新北環狀線板新站至橋和站間軌道，因地震造成錯位；新北市議會13日進行市政總質詢，有議員詢問責任歸屬及修復進度，希望新北市長侯友宜硬起來向台北市據理力爭。侯友宜表示，一切按照契約規定處理，會透過契約去追究相關責任。中央社記者楊侃儒攝 113年6月13日
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（中央社記者楊侃儒新北13日電）新北環狀線板新站至橋和站間軌道，因地震造成錯位，民進黨新北市議員張維倩今天詢問責任歸屬及修復進度，盼侯友宜硬起來向台北市據理力爭。

新北市議會今天進行市政總質詢，張維倩質疑，環狀線板新站至橋和站因為地震造成軌道錯位，市府之前說修復至少1年，復原經費約新台幣4億元，環狀線還在5年保固期內，台北市卻雙手一攤，詢問侯友宜這樣是否公道，要求侯友宜硬起來向北市據理力爭。

侯友宜表示，環狀線軌道是什麼原因造成錯位，有組成第三方公正鑑定審查單位，並開過6次會，努力找出問題，然後一起合作、共同面對。

新北市捷運局長李政安表示，目前專家學者已經確認盤式支承地震設計力，正在生產新盤式支承，以利更換舊有盤支。

張維倩表示，環狀線軌道錯位的責任歸屬，未來該由誰負責。侯友宜表示，一切按照契約規定處理，會透過契約去追究相關責任。

李政安表示，責任歸屬持續檢討中，該負的責任跑不掉，會依契約處理，目前還在蒐集調查及建模，尊重專家學者調查，相關鑑定報告還沒出爐，目前沒有時間表，但希望愈快愈好。

侯友宜表示，若鑑定結果出爐，會請捷運局到議會進行專案報告。（編輯：林恕暉）1130613

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