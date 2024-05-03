新北年放30萬盞天燈 擬收標章費每個至少20元支應災害賠償
2024/5/3 15:32（5/3 16:04 更新）
（中央社記者楊侃儒新北3日電）新北市議會昨天審議「新北市天燈永續發展自治條例」草案，未來每盞天燈須貼標章，每個標章擬收新台幣20元以上，作為天燈永續發展費用，支應施放天燈後衍生的災害賠償等。
新北市議會昨天一讀審議市府提案「新北市天燈永續發展自治條例」草案，新北市產業發展局長何怡明表示，徵收天燈永續發展費，是為了永續環境與經濟發展，費用將用在天燈施放衍生的災害賠償等，以目前每年施放30萬盞天燈估算，每年預計收永續發展費600萬元。
民進黨議員張維倩質詢收取標章費用是否造成天燈漲價，何怡明說，會考慮消費者負擔能力，不會對市場造成過大衝擊。張維倩詢問稽查人力管理規劃，何怡明回覆，目前暫估3名稽查人力，會跟平溪區公所討論人力增補。
無黨籍議員蘇泓欽詢問天燈致災頻率，新北市消防局長李清安答詢，從2020年到2024年有19件，其中17件燒毀農作物，2件為住宅輕微損失。
何怡明表示，未來天燈業者要向區公所申請標章，並將標章貼於天燈，每個標章擬收取20元以上，實際費用將由新北市天燈永續發展及基金管理會討論。（編輯：林恕暉）1130503
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