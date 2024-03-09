愛的大聲公 新北情人節市集邀情侶共度甜蜜時光

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（中央社記者楊侃儒新北9日電）新北市府今明兩天在板橋區府中廣場舉行「2024新北情人節市集」，52個特色攤商參加，結合音樂舞蹈派對、抽獎活動及「愛的大聲公」告白大挑戰，邀情侶共度甜蜜時光。

新北市經濟發展局、青年局與板橋區商圈景觀發展協會合辦的「府中雙城 成雙共舞」系列活動，今明兩天推出「2024新北情人節市集活動」，今天現場進行抽獎，1名來自台北的幸運兒，獲得「東京雙人來回機票」；另1名來自新北板橋的民眾則是獲得新北幣9999點，可用在新北幣的合作店家。

經發局長何怡明接受媒體聯訪時表示，市集集結新北市境內觀光工廠、市場特色商品及美食，共同促進地方經濟。迎接白色情人節到來，推出「愛的大聲公」告白活動，最大獎有99朵金莎花束，另外，情侶只要穿同款同色系情侶裝拍照打卡，也能獲得玫瑰、市集兌換券等獎項。

青年局長邱兆梅說，府中雙城本身就有好意象，有成雙成對的概念，今天有「廣場戀歌房」戀愛金曲，民眾只要拿到傳遞的麥克風，就要唱出情歌，明天則有搖擺舞體驗、音樂派對，邀請民眾在白色情人節前夕，來到府中度過甜蜜週末。

經發局表示，為了打造府中商圈雙品牌節慶活動，除了有「府中搞什麼鬼」以外，今年與各局處、板橋區商圈景觀發展協會共同合作，推動情人節系列活動，將人潮及商機帶進府中商圈。（編輯：張銘坤）1130309