更多編輯台推薦新聞：
鳥山明稱「漫畫要胡思亂想」啟發後輩 七龍珠銷量太好編輯不肯賜死
文化

鳥山明稱「漫畫要胡思亂想」啟發後輩 七龍珠銷量太好編輯不肯賜死

定居台灣靠寫作年收入近1億 科技作者湯普森罕見現身引旋風
科技

定居台灣靠寫作年收入近1億 科技作者湯普森罕見現身引旋風

1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定
生活

1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠
生活

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

愛的大聲公 新北情人節市集邀情侶共度甜蜜時光

2024/3/9 17:23（3/9 17:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2024新北情人節市集9日起一連兩天在板橋區北府中廣場登場，計有52個特色攤商參加，歡迎情侶一同前往共度甜蜜時光。中央社記者楊侃儒攝 113年3月9日
2024新北情人節市集9日起一連兩天在板橋區北府中廣場登場，計有52個特色攤商參加，歡迎情侶一同前往共度甜蜜時光。中央社記者楊侃儒攝 113年3月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊侃儒新北9日電）新北市府今明兩天在板橋區府中廣場舉行「2024新北情人節市集」，52個特色攤商參加，結合音樂舞蹈派對、抽獎活動及「愛的大聲公」告白大挑戰，邀情侶共度甜蜜時光。

新北市經濟發展局、青年局與板橋區商圈景觀發展協會合辦的「府中雙城 成雙共舞」系列活動，今明兩天推出「2024新北情人節市集活動」，今天現場進行抽獎，1名來自台北的幸運兒，獲得「東京雙人來回機票」；另1名來自新北板橋的民眾則是獲得新北幣9999點，可用在新北幣的合作店家。

經發局長何怡明接受媒體聯訪時表示，市集集結新北市境內觀光工廠、市場特色商品及美食，共同促進地方經濟。迎接白色情人節到來，推出「愛的大聲公」告白活動，最大獎有99朵金莎花束，另外，情侶只要穿同款同色系情侶裝拍照打卡，也能獲得玫瑰、市集兌換券等獎項。

青年局長邱兆梅說，府中雙城本身就有好意象，有成雙成對的概念，今天有「廣場戀歌房」戀愛金曲，民眾只要拿到傳遞的麥克風，就要唱出情歌，明天則有搖擺舞體驗、音樂派對，邀請民眾在白色情人節前夕，來到府中度過甜蜜週末。

經發局表示，為了打造府中商圈雙品牌節慶活動，除了有「府中搞什麼鬼」以外，今年與各局處、板橋區商圈景觀發展協會共同合作，推動情人節系列活動，將人潮及商機帶進府中商圈。（編輯：張銘坤）1130309

「2024新北情人節市集」9日在板橋區北府中廣場熱鬧舉行，集結新北境內觀光工廠、市場特色商品及美食等，邀請民眾一同到場歡度甜蜜週末。中央社記者楊侃儒攝 113年3月9日
「2024新北情人節市集」9日在板橋區北府中廣場熱鬧舉行，集結新北境內觀光工廠、市場特色商品及美食等，邀請民眾一同到場歡度甜蜜週末。中央社記者楊侃儒攝 113年3月9日
#青年局長
#經發局長
#何怡明
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.39