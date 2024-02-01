新北抽查春節商品標示 不合格率2成、限期改善

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（中央社記者王鴻國新北1日電）為使民眾能安心購買年貨，新北市政府經發局表示，特別辦理春節商品專案抽查，總計抽查215件，其中44件標示不合格，不合格率達20.47%，已要求業者限期改善。

經發局今天發布新聞稿公布春節商品標示抽查結果，共抽查215件，主要針對商品名稱、製造商及進口商資訊（名稱、地址、電話）、商品原產地、製造日期等資訊未標示為主，尤其以紅包袋為大宗。

經發局表示，共44件標示不合格，不合格率達20.47%，已依商品標示法、文具商品標示基準等規定，要求業者限期改善，逾期未改善者，將依法裁處新台幣2萬元以上至20萬元以下罰鍰，嚴重者將函令下架或公告業者名稱。

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經發局長何怡明表示，近來不少業者在各大賣場、夜市、攤販、甚至網路平台等通路販賣春聯、紅包袋等短期應景文創商品，但多數民眾往往只留意商品外觀及價格，鮮少注意商品是否有完整標示。

她表示，商品標示是商品的身分證，保障消費者對商品知的權利，民眾購買時要注意商品品質與使用安全，購買前應看清楚標示內容，拒絕購買來路不明、標示不全商品，以保障自身權益。（編輯：李錫璋）1130201