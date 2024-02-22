推電動車、電競產業 侯友宜：帶動上下游產業

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市長侯友宜今天表示，全力推動「電動車」與「電競」為重點產業，藉培育人才、籌組產業聯盟、舉辦電競國際賽事，帶動上下游產業鏈量能；但面臨電力能源需求也是一大挑戰。

新北市113年度第1次產業發展諮詢委員會議下午在市府舉行，市長侯友宜除與委員合影，並聽取諮詢委員對培育人才的擔憂與建議。

侯友宜致詞時表示，要發展產業需靈活運用，不受法令限制。城市淨零減碳是市府目標，今年將以發展電動車結合人工智慧、電競產業國際化為主，也協助企業轉型，讓世界看見台灣。

不過，他說，這些說起來看似簡單，卻挑戰很大。在全球提倡潔淨能源使用的同時，面臨電力能源需求的挑戰，「台灣絕對不能缺電」，今年將是產業界辛苦的一年；另，地方政府可做的是創造投資環境，涉及法令問題應由中央與地方合作努力解決。

經濟發展局長何怡明會中表示，委員會作為市府與業界交流平台，讓市府推動政策時，符合產業實際需求。新北擁有超過50家電動車相關企業，較其他縣市的優勢為能彙集大量技術創新、研發投資、培育高端人才，發揮產業群聚技術交流。

何怡明表示，支援電競產業所需的硬體廠商，如威剛、微星與技嘉，都在新北市設廠；包括動畫、漫畫、資通科技、遊戲等，電競相關之軟體出版及遊戲產業銷售額成長率，都是全國第1。

經發局說，將於第2季推出「營運總部及研發中心補助計畫」，鼓勵跨領域及高度研發的企業設立於新北市；在產業布局全球之際，新北成為企業決策中心及價值創造基地。（編輯：方沛清）1130222