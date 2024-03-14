更多編輯台推薦新聞：
打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物
生活

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄
國際

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主
專題

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王
運動

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

新北擬定自治條例 天燈貼防偽標章才能放 私售重罰

2024/3/14 19:26（3/14 20:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市規劃將來天燈須貼防偽標章並繳發展費才能放。（中央社檔案照片）
新北市規劃將來天燈須貼防偽標章並繳發展費才能放。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北14日電）市府經發局今天表示，擬定「新北市天燈永續發展自治條例」將送審議；將來天燈須貼防偽標章並繳發展費才能放，若私賣天燈被抓，按天燈數量處罰，每只最高罰1萬元，罰金無上限。

市長侯友宜今天到平溪區、瑞芳區，辦行動治理座談，平溪區的里長討論交通、觀光、國土規劃，並建議製作「天燈標章」，收天燈永續發展費，以管理放天燈、維護環境並保障住戶安全。

民主進步黨籍新北市議員林裔綺接受中央社記者電訪表示，市府在上屆議會就送審「新北市天燈永續發展自治條例」草案，但因屆期不續審。期間，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情觀光客驟降，才未繼續討論。

林裔綺說，支持自治條例儘速送議會審議，尚未通過的空窗期，盼市府協助業者投保公共意外險，萬一放天燈肇火災，可保障業者與維護受災戶權益。

經發局長何怡明表示，觀察目前天燈施放熱度已恢復到疫情前盛況，一年約30萬盞，修正條文後，繼續推動永續發展自治條例。

商業發展科長陳漫瑄晚間告訴中央社記者，條例草案重點是由經濟發展、環保、警察、消防、觀光局、平溪公所、商圈天燈業者、居民組委員會，由公所印製「天燈標章」，收取永續發展費。

她說，委員會將規範基金用於賠償被害人損失、改善環境、商圈發展、社福等。目前，地方支持收費，提供肇災時補償。

經發局說，平溪天燈依材質、大小樣式，收費介於新台幣200元至400元間，永續發展費規劃介於30至50元。條例通過後，將討論1盞天燈收多少錢，貼防偽標籤標章的天燈才能放；否則，業者若私售未貼標章的天燈遭稽查，每只天燈將被處罰1萬元以下罰鍰，按天燈數量處罰，罰金無上限，並追繳永續發展費。

陳漫瑄說，市府觀旅局舉辦的平溪天燈節，依活動日期、地點、施放天燈數量，可投保公共意外險；但平時業者出售天燈給觀光客施放，因難以評估災害發生率、危險值與災損，保險業者無意願承保。

侯友宜表示，天燈是平溪地方的重要觀光產業，但也對地方居民帶來交通、環境、公安等衝擊，為保障市民安全，將全力推動自治條例，於下週市政會議審議，並送至議會審議。（編輯：張銘坤）1130314

#新北市
#平溪天燈節
延伸閱讀
圖輯／平溪天燈節登場 4主燈造型寓意「台灣世界攏好」平溪天燈節落幕 新北淨山清理出逾160公斤垃圾日客千人遊台灣放天燈 祈願觀光共好外國人疾呼放天燈是災難 新北市尋環保觀光雙贏
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.207