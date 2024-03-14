新北擬定自治條例 天燈貼防偽標章才能放 私售重罰

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（中央社記者黃旭昇新北14日電）市府經發局今天表示，擬定「新北市天燈永續發展自治條例」將送審議；將來天燈須貼防偽標章並繳發展費才能放，若私賣天燈被抓，按天燈數量處罰，每只最高罰1萬元，罰金無上限。

市長侯友宜今天到平溪區、瑞芳區，辦行動治理座談，平溪區的里長討論交通、觀光、國土規劃，並建議製作「天燈標章」，收天燈永續發展費，以管理放天燈、維護環境並保障住戶安全。

民主進步黨籍新北市議員林裔綺接受中央社記者電訪表示，市府在上屆議會就送審「新北市天燈永續發展自治條例」草案，但因屆期不續審。期間，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情觀光客驟降，才未繼續討論。

林裔綺說，支持自治條例儘速送議會審議，尚未通過的空窗期，盼市府協助業者投保公共意外險，萬一放天燈肇火災，可保障業者與維護受災戶權益。

經發局長何怡明表示，觀察目前天燈施放熱度已恢復到疫情前盛況，一年約30萬盞，修正條文後，繼續推動永續發展自治條例。

商業發展科長陳漫瑄晚間告訴中央社記者，條例草案重點是由經濟發展、環保、警察、消防、觀光局、平溪公所、商圈天燈業者、居民組委員會，由公所印製「天燈標章」，收取永續發展費。

她說，委員會將規範基金用於賠償被害人損失、改善環境、商圈發展、社福等。目前，地方支持收費，提供肇災時補償。

經發局說，平溪天燈依材質、大小樣式，收費介於新台幣200元至400元間，永續發展費規劃介於30至50元。條例通過後，將討論1盞天燈收多少錢，貼防偽標籤標章的天燈才能放；否則，業者若私售未貼標章的天燈遭稽查，每只天燈將被處罰1萬元以下罰鍰，按天燈數量處罰，罰金無上限，並追繳永續發展費。

陳漫瑄說，市府觀旅局舉辦的平溪天燈節，依活動日期、地點、施放天燈數量，可投保公共意外險；但平時業者出售天燈給觀光客施放，因難以評估災害發生率、危險值與災損，保險業者無意願承保。

侯友宜表示，天燈是平溪地方的重要觀光產業，但也對地方居民帶來交通、環境、公安等衝擊，為保障市民安全，將全力推動自治條例，於下週市政會議審議，並送至議會審議。（編輯：張銘坤）1130314