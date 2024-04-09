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新北綠營籲下架黃子佼影片 市府宣布不再合作

2024/4/9 17:42
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（中央社記者王鴻國、高華謙新北9日電）堅定捍衛兒少權益，新北市議會民進黨黨團要求市府不再與黃子佼有任何合作，過去合作影片也應全面下架。新北市府表示，不會再合作，過去活動影片或文件也會下架。

民進黨黨團今天發布新聞稿，黨團總召張維倩表示，藝人黃子佼被查獲持有兒少性影像，民進黨對於兒少性剝削犯罪行為堅持零容忍，尤其是司法已認定違反兒少性剝削條例行為者。

她表示，新北市政府過往曾讓黃子佼連續8年主持新北市歡樂耶誕城演唱會，代言多次公益大使，雖去年度已更換主持人及宣布終止合作代言，但在網路上仍可以看到黃子佼與市府合作的相關影片在線播映。

她說，包括新北庇護工場、新北官方臉書粉絲專頁新北旅客等，都有影片可以看到市長侯友宜的互動影片。為堅定捍衛兒少權益，黨團要求市府未來不會再與黃子佼有任何合作，過去合作影片也應全面下架。

她呼籲各界拒絕「兒少性影像」，給孩子一個沒有染黃的快樂童年。

新北市政府回應表示，面對未成年性侵或性剝削事件，市府堅定捍衛兒少權益，秉持零容忍態度，目前及未來都不會有與相關人士合作計畫。至於過去活動影片或文件等也都會下架。（編輯：方沛清）1130409

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