台大醫研究幹細胞改善老鼠膀胱無力 盼運用至人體

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（中央社記者沈佩瑤台北20日電）膀胱無力常見發生在老人身上，但尚無有效藥物可治療，台大醫院團隊研究發現，使用高聚合劑型人體幹細胞注射於膀胱無力的老鼠膀胱4週後，確有改善效果；不過仍待人體試驗確立幹細胞於人體的療效。

台大醫院近日透過新聞稿分享，這項研究成果在今年4月5日至8日舉辦的歐洲泌尿科醫學會（EAU）發表，榮獲「最佳海報獎」肯定，讓國際看見台大醫院再生醫療實力。

台大醫院表示，膀胱無力常見發生於老人身上，尤其80歲的男性中，高達79%有攝護腺肥大問題，因此容易衍生出膀胱無力症狀，且根據研究發現，隨年齡增加，受膀胱無力之苦的病患比例也隨之上升，其中女性患者約占12%到45%，70歲以上男性則高達48%。

由於目前尚無有效的藥物可以治療膀胱無力，台大醫院泌尿部主任闕士傑、泌尿部醫師張尚仁所領導團隊為此展開研究，將高聚合劑型人體幹細胞注射於膀胱無力的老鼠膀胱4週後，發現人體幹細胞可以促使器官組織修復改善。

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張尚仁指出，試驗結果顯示，部分膀胱出口阻塞導致膀胱無力的老鼠，在注射高聚合劑型人體幹細胞後，膀胱排尿性收縮力會有明顯回復，並觀察到膀胱體積、膀胱容量與排尿量有改善趨勢，殘餘尿量也有變少，證實高聚合劑型人體幹細胞，的確具有效治療「膀胱無力」潛力。

不過，台大醫院強調，這只是初步的動物實驗結果，未來仍需要進一步人體試驗來確立幹細胞於人體的療效，盼有朝一日可以運用於治療廣大患有膀胱無力的患者。（編輯：陳政偉）1130420