醫學里程碑 基因改造豬腎首度移植活體患者

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國麻州綜合醫院今天表示，該院外科醫生首次成功將基因改造的豬腎移植到活體患者身上，這項手術可能有助解決捐贈器官長期不足的問題，未來能讓許多患者擺脫洗腎之苦。

法新社與「紐約時報」綜合報導，麻薩諸塞州綜合醫院（Massachusetts General Hospital）表示，醫院於16日對一名腎疾末期的62歲男子進行了長達4小時的手術。

麻州綜合醫院在聲明中表示：「在尋求提供患者現成器官的努力上，這次手術是重要的里程碑。」

器官短缺是各地長存問題，位於波士頓的麻州綜合醫院指出，光是該院就有1400多名患者在等待腎臟移植。

進行這項開創性手術的團隊成員河合達郎醫師說：「我們希望這種移植方法能為全世界數以百萬計腎衰竭患者續命。」

醫院表示，用於移植的豬腎由麻州一家名為eGenesis的生物科技公司提供，經過基因編輯，去除豬的有害基因，並添加了某些人類基因。

該公司執行長柯蒂斯（Mike Curtis）表示：「這代表醫學上的新領域，並展現出基因工程能改變全球數以百萬計腎衰竭患者生命的潛力。」

醫院表示，來自麻州威茅斯（Weymouth）的患者斯萊曼（Richard Slayman）「在麻州綜合醫院恢復良好，預計很快就會出院」。

醫生表示，斯萊曼狀況持續好轉。來自基因工程改造的豬隻器官，有朝一日可能會讓血液透析（洗腎）變成過去式。

斯萊曼將接受免疫抑制藥物治療，以防止對豬腎出現排斥反應。

斯萊曼患有第二型糖尿病和高血壓，曾在2018年接受人類腎臟移植手術，但5年後出現衰竭，便一直在接受血液透析。

斯萊曼說，他認同豬腎移植「不僅是幫助我的一種方式，也為成千上萬需要移植才能生存的人提供希望」。

斯萊曼是非裔人士，這種手術對末期腎疾發病率很高的非裔患者而言，可能具有特殊意義。美國非裔人種末期腎疾的比率是白人的3倍。

超過80萬美國人有腎衰竭問題，需要進行透析，目前有超過10萬人在等待活體或死者的捐贈器官。

將一個物種的器官移植到另一個物種身上稱作「異種移植」，是一個不斷發展的領域。

豬腎先前曾被移植到腦死患者體內，但斯萊曼是第一個接受豬腎移植的活體患者。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1130322