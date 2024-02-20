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Neuralink首例人腦晶片移植 馬斯克：患者可靠意念控制滑鼠

2024/2/20 20:16（2/20 20:50 更新）
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Neuralink創辦人馬斯克表示，首位植入Neuralink大腦晶片的患者已能利用意念控制電腦滑鼠。（圖取自Neuralink YouTube頻道網頁youtube.com）
Neuralink創辦人馬斯克表示，首位植入Neuralink大腦晶片的患者已能利用意念控制電腦滑鼠。（圖取自Neuralink YouTube頻道網頁youtube.com）
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（中央社舊金山19日綜合外電報導）美國新創公司Neuralink創辦人馬斯克（Elon Musk）今晚表示，首位植入Neuralink大腦晶片的患者似乎已完全康復，且已能利用意念控制電腦滑鼠。

路透社報導，馬斯克在社群媒體平台X上透過音訊空間（Spaces）表示：「事情進展良好，這名患者看來已經完全康復，我們也沒有看到不良反應。病患現在只憑意念，就能在螢幕上到處移動滑鼠游標。」

馬斯克說，Neuralink現正嘗試讓這名患者盡可能多次點擊滑鼠按鈕。

Neuralink去年9月獲准為人體試驗招募受試者後，1月成功將晶片植入首位人類患者體內。

Neuralink指出，這項研究是利用機器人透過手術將「腦機介面」（brain-computer interface）植入大腦一塊掌管動作意圖的區域。Neuralink同時表示，初期目標是讓受試者單靠意念就能控制電腦滑鼠游標或鍵盤。

馬斯克對Neuralink抱有宏偉願景，表示Neuralink將促進晶片裝置快速手術植入技術，用以治療肥胖、自閉症、憂鬱症和思覺失調等病症。

Neuralink去年市值約達50億美元，然而外界一再要求仔細審查它的安全協定。路透社1月報導，Neuralink因違反美國運輸部關於移動危險物質的規定而遭到罰款。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1130220

影片來源：Neuralink
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