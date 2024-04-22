暖冬花開少蜂蜜減產 農業部研議公告現金救助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北22日電）台中、苗栗等地出現蜂蜜減產訊息，農業部農糧署副署長姚志旺今天表示，去年12月到今年2月暖冬，後續開花變少所致，農業部研議現金救助；果樹則已公告現金救助。

農業部代理部長陳駿季4月間前往台中市太平區，了解蜂農反映蜂蜜產量將減少的實況。他表示，將公告修正天然災害救助辦法，與蜂農共度難關。也有媒體報導苗栗產區可能有類似狀況發生。

姚志旺接受中央社記者電話訪問時說，國內蜂蜜主要是龍眼蜜，其次是荔枝蜜；由於去年12月到今年1、2月的花芽分化期為暖冬，天氣不夠冷，導致後續3、4月開花減少，和最近暴雨及天氣變熱無關；初估減產1、2成，實際減產量要等4月底過後才能明朗化。

他並說，農業部已著手針對蜂農研議農業天然災害現金救助，由於蜂農會到果園進行採蜜作業，如何判準符合現金救助，有待研議，完成後會儘速公告；果樹方面，包含龍眼、荔枝產區，則已公告台南市、嘉義市、高雄市、彰化縣、台中市等轄區內適用現金救助地區。

另外，有關農業部農業金融署推動的農業保險，農金署副署長周妙芳說，此產業保單共計2張，其中荔枝氣象參數型保單從民國108年開辦，保險期間從12月到隔年2月，如果黑葉荔枝產區氣溫低於攝氏15.5度未達5天、玉荷包產區氣溫低於16度未達5天，或是連續12天中有7天降雨量大於0毫米（有下雨），就會理賠。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

周妙芳說，上述保單辦理縣市包含台中市、南投縣、高雄市各3或4個區，最近1期保單是去年12月到今年2月保險期間，農金署統計投保件數23件，其中高雄市占6件，這6件都獲理賠。

另1張保單則是養蜂產業氣候參數型保單，從110年起開辦，辦理產區包含台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、台南市及高雄市，111、112年都有投保案件獲理賠，由於保險期間為3月1日到4月底，4月底才能結算理賠情況；啟動理賠要件也和氣溫、降雨條件有關，但是各產區標準略有不同。（編輯：管中維）1130422