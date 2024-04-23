中華商海校犬脫序問卷去留惹議 訓犬師進駐改善

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（中央社記者高華謙、王鴻國新北23日電）中華商業海事職業學校領養校犬「妮妮」多次咬傷師生，校方發問卷徵詢「妮妮」去留意見，引發討論。校方表示，從沒想要棄養。動保處指出，訓犬師進駐訓練後情況改善。

媒體報導，中華商業海事職業學校因新領養的校犬「妮妮」多次發生咬傷師生等問題，校方日前發問卷徵詢師生意見，問卷提供2種意見，其一是「將校犬歸還流浪狗中心，讓牠得到更妥善更專業的照顧」；第2是「學校繼續保留校犬，針對相關缺失事項，申請經費及師生募款改善」。

中華商業海事職業學校校長彭朋薰告訴中央社記者，校方為了推廣生命教育，去年9月、10月間領養「妮妮」作為首隻校犬，不過因「妮妮」有時會發出叫聲影響教學，加上有發生追逐師生、咬人與排泄物清潔等問題，因此發問卷了解師生意見。

他指出，從沒想要棄養「妮妮」，且問卷早已終止，問卷結果也不影響校方要繼續照顧「妮妮」的決定，經過這件事後校方也反思，去年遇到狀況時就應先尋求動保處或相關專業人士專業幫助，未來若要再領養，可能會先與師生討論、形成共識後再決定。

彭朋薰表示，經動保處訓犬員與獸醫到學校檢查、並說明與「妮妮」相處模式與注意事項後，校方也已向師生宣導，相關情況好轉。

新北市政府動物保護防疫處長楊淑方指出，這隻狗是高齡犬，身體狀況及社會化是很適合做陪伴犬，但因對聲音較敏感，會對突如其來的聲音及動作會嚇到，會有防衛行為。

她說，因師生不了解狗狗習性，才會造成師生誤會，經過訓犬師進駐訓練及宣導學生互動方式後，整個情況都有改善，並沒有校方退回認養的問題。

新北市教育局指出，經向學校了解，學校發問卷內容是為掌握師生對校犬看法，只供後續處置參酌，沒有決定要送回。

教育局表示，已請學校尋求動保處等專家、單位協助，矯正及訓練校犬正確行為。也會配合國教署愛護動物專案計畫及生命教育，支持學校認養流浪犬，並鼓勵進行多元體驗活動生命教育。（編輯：戴光育）1130423