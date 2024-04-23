阿里山茶山國小「鄒遊台北」 大山小孩開了眼界

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（中央社記者蔡智明嘉義縣23日電）嘉義阿里山鄉茶山國小走讀活動今年「鄒遊台北」，鄒族小朋友自己擬行程、募款，17日抵達台北市在自由廣場看儀隊交接、參觀故宮文物，還登上觀光巴士見識繁華城市，開了眼界。

茶山國小校長黃興聖今天告訴中央社記者，茶山國小走讀課程已有6年傳統，今年決定前往北部3天2夜「鄒遊台北」，全校學生共20人，由六年級學長姐4人負責安排行程，選定景點、規劃路途。

黃興聖說，「大山裡的孩子出來一趟不容易」，也沒太多機會到大都市，所以六年級生要負責統籌，學習規劃及帶隊能力，從行程安排到上下車照護，就當作自助旅遊的方式在處理，隨行老師只是負責監看。

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茶山部落的孩子讀國中就必須離開家、離開熟悉的小村落，校方要讓他們更早學習獨立與應變能力，同時培養友愛精神，大的帶小的，一代代傳承下去；黃興聖說，他們到了自由廣場、故宮博物院，也坐了觀光巴士，孩子們開了眼界。

台灣偏鄉兒童教育基金會贊助此行餐食，基金會執行長羅繼志表示，去年參加茶山涼亭節時，看到小朋友在賣編織品募款，才知道這項有意義活動，以後要增加支持力道。（編輯：陳仁華）1130423