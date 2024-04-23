大數據助攻 新光三越母親節檔期業績拚逾50億元

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（中央社記者曾智怡台北23日電）百貨母親節檔期倒數，新光三越今年首度透過大數據運算逾32款禮物推薦，看好名品與金飾等業績表現，預估檔期業績衝上新台幣53億元，成長6%。台北101表示，今年商場業績與會員數持續成長，預期母親節檔期會員挹注業績占比可達7成以上。

新光三越母親節檔期前哨戰「超級購物節」整體業績成長15%，其中精品表現最佳成長20%。延續態勢，母親節檔期25日開跑，業者預估18天業績達53億元、成長6%，除看好精品、輕奢品牌的小包與飾品業績，在金價維持高檔、戰爭避險情緒升溫之下，金飾估也是搶手商品。

此外，「抗高溫」美妝保養品，以及廚餘機、瞬熱飲水器、桌上型洗碗機等「新三寶」預期皆會有亮眼業績表現。

母親節聚餐是該檔業績主力之一，新光三越首度推出點數扣點訂位服務，超過40家餐廳、2000個席次可供優先搶訂；同時，首創「最懂娘禮物顧問」，從超過370萬會員消費喜好與2024春夏商品趨勢，運算出超過32款禮物專屬推薦，可一鍵下單，並自動化生成賀卡。

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台北101總經理朱麗文表示，儘管去年基期高，今年以來商場業績仍維持成長，會員數亦有雙位數成長，會員挹注業績占比約65%，母親節檔期可達7成以上；會員成長動能主要是滿額禮、聯名卡新客帶動等。

台北101表示，受惠觀光客來台效應，業績成長率最高為餐飲業別，輕奢、香水、快時尚、運動品牌等一般業種成長幅度次之，至於精品成長幅度較低，但因基數大，仍是商場業績貢獻主力。（編輯：楊蘭軒）1130423