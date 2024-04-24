牡丹社事件150週年 屏東推1日遊走入歷史現場

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（中央社記者黃郁菁屏東縣24日電）今年是牡丹社事件150周年，屏東縣政府推出「落山風風景特定區」輕裝背包客1日遊推薦行程，邀觀光客走入歷史現場，深入探索八瑤灣事件、牡丹社事件發生地點。

屏東縣交通旅遊處表示，「落山風風景特定區」如同一座無邊無境博物館，內含豐富地景樣貌及生態文化觀光亮點，近期將逐步揭露縣府整合地方觀光資源成果，已邀請網紅「融融」共同推薦輕裝背包客專屬1日遊路線。

推薦路線從車城鄉龜山步道登高望遠開始，途經位在牡丹鄉的石門古戰場、牡丹社事件紀念公園，最後抵達牡丹水庫欣賞湖光山色；再前往滿州鄉八瑤灣跟著導覽解說員認識沙丘地；最後再回到四重溪溫泉區泡湯放鬆。

網紅「融融」表示，與導覽員沿著八瑤灣岸線探訪時，恰逢落山風最強勁時期，能夠想像八瑤灣事件發生時風浪有多猛烈。

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依交旅處新聞稿，恆春半島是國旅勝地，但人潮過度集中墾丁國家公園，縣府在2018年將區外的車城、牡丹及滿州鄉劃設「落山風風景特定區」，歷時4年多串連整合，推出墾丁之外的旅遊選擇。

交旅處指出，今年適逢牡丹社事件150周年，串連歷史場域推出「琅嶠傳奇在牡丹」、「星心海的呼喚」、「鼻頭草原生態保護區」、「八瑤灣療癒體驗」、「旭海草原生態解說」5大主題遊程，並成立專屬網站導入智慧觀光，以全新「風域半島」觀光品牌迎客。（編輯：孫承武）1130424