富凱大飯店將拆除 工程會允諾全力支持地方

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（中央社記者張祈花蓮縣24日電）0403強震花蓮還在復原，碰上0423強震，再增4棟倒塌大樓及民宅，行政院公共工程委員會副主委顏久榮指出，搶快也要注意安全，中央會協助搶救跟復建工作，與地方站在一起。

23日凌晨強震，造成花蓮市中山路富凱大飯店、明禮路統帥大飯店等4棟建物傾倒，四周道路封閉將陸續拆除。

顏久榮今天下午勘查富凱大飯店傾倒狀況，他指出，富凱大飯店跟統帥大樓2棟會同步拆除，縮短拆除時間，降低倒塌風險，務必確保安全之後再拆，不要二次傷害。

接連強震造成花蓮災情慘重，顏久榮說，縣府編列的災害準備金用罄後，中央會負責全部搶救跟復建工作，全力支持縣政府，與地方站在一起。

花蓮縣府建設處長鄧子榆指出，富凱大飯店填土作業進入尾聲，評估建物穩定且空間有限，不會架H型鋼支撐，預計晚間8時開始拆除，原則上24小時不停工；統帥大樓將進行填土作業，之後拆除因緊鄰醫院，不會全天作業。

鄧子榆指出，富凱大飯店建物型態屬於軟弱低層（軟腳樓）且年限超過40年，從外觀看不出受損，這次0403強震後，確實沒有接到緊急評估申請，不確定建物結構是是在3日還是23日凌晨強震受損。

富凱大飯店由屋主租給飯店業者經營，因建物傾倒時正在進行修繕工程，鄧子榆說，要強制拆除一定要通知建物所有權人，有聯繫上屋主，請他盡快趕回花蓮，至於飯店負責人，會由屋主自行告知。（編輯：黃世雅）1130424