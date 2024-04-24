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馬祖15%廢棄物為海漂垃圾 連江縣府盼還給對岸【獨家】

2024/4/24 18:31（4/24 18:46 更新）
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馬祖沙灘經常出現大量來自中國的海洋廢棄物，當地民眾表示，至少30年前在馬祖各島沙灘上，就能看到大量來自中國的海漂垃圾，更讓淨灘成為馬祖民眾的日常。圖為馬祖南竿仁愛村民眾晚間清除岸際垃圾。中央社記者潘欣彤攝 113年4月24日
馬祖沙灘經常出現大量來自中國的海洋廢棄物，當地民眾表示，至少30年前在馬祖各島沙灘上，就能看到大量來自中國的海漂垃圾，更讓淨灘成為馬祖民眾的日常。圖為馬祖南竿仁愛村民眾晚間清除岸際垃圾。中央社記者潘欣彤攝 113年4月24日
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（中央社記者潘欣彤連江24日電）馬祖沙灘經常有大量來自中國大陸的海洋廢棄物，海漂垃圾約占馬祖廢棄物15%，淨灘成為馬祖民眾的日常活動。連江縣府下月將赴中國大陸協調，盼將海漂垃圾還給中國大陸處理。

夜晚的南竿仁愛村鐵板沙灘，一群民眾正賣力清理垃圾、稻桿、保麗龍等，而散落在沙灘的寶特瓶，瓶身上的標籤印的是大陸知名品牌，而馬祖列島與中國福建閩江口僅距離54海浬。當地民眾表示，至少30年前，馬祖各島的沙灘，就能看到大量來自中國大陸的海漂垃圾。

鐵板社區發展協會理事長李金梅對中央社記者說，當地民眾已經習慣與海漂垃圾共處。馬祖的社區發展協會大多會固定認養沙灘，並向環資局申請計畫補助。以仁愛村鐵板沙灘為例，多的時候每個月清理達8次，集合大家力量，努力維持沙灘整潔。

根據連江縣環境資源局統計，112年度全縣清除的海洋廢棄物為888.5公噸，而一般廢棄物產生量則為6092公噸。等於全島約15%的廢棄物來自海漂垃圾。

連江縣環境資源局長陳忠義今天接受中央社記者訪問指出，海洋廢棄物大多來自中國，因其中含有多種雜質、礦物質無法直接進焚化爐焚燒，故收集後需先在馬祖當地處理，先分類出資源類垃圾後，剩餘廢棄物自然曝曬至少1年，若分解為可由焚化爐焚燒的廢棄物。則併為一般廢棄物運至台灣本島的垃圾焚化爐處理。

陳忠義指出，但部分海洋廢棄物經自然曝曬一年後，仍無法自然分解，只能繼續堆放於馬祖各鄉的垃圾掩埋場。

陳忠義說，近年中國地區環保意識逐漸抬頭，過去中國漁民常用的保麗龍浮球等，容易造成海洋巨大危害的廢棄物，近年大幅減少。

陳忠義也強調，海洋廢棄物為馬祖長期以來的問題，每年均拜會中國福建省政府共商解決辦法，下個月於福州舉辦的海峽兩岸經貿交易會期間，連江縣府也將與中方協調，希望將海漂垃圾中的資源回收物，由連江縣政府初步處理壓縮後，請對岸運回處理。（編輯：林恕暉）1130424

馬祖沙灘常見來自中國的海洋廢棄物，連江縣政府預計5月將赴中國協調，盼將海漂垃圾還給中國處理。圖為淨灘民眾發現的中國品牌寶特瓶。中央社記者潘欣彤攝 113年4月24日
馬祖沙灘常見來自中國的海洋廢棄物，連江縣政府預計5月將赴中國協調，盼將海漂垃圾還給中國處理。圖為淨灘民眾發現的中國品牌寶特瓶。中央社記者潘欣彤攝 113年4月24日
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