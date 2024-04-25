助養人年長化 江宏傑籲大眾支持忠義失依兒

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（中央社記者吳欣紜台北25日電）忠義基金會附設家園長期安置失依兒少，但近年來面臨助養人年長化及人數衰退情況，桌球選手江宏傑今天擔任助養大使，呼籲大眾響應助養計畫、支持失依兒少。

忠義基金會服務0至18歲失依兒少超過72年，也是國內少有收容0至3歲嬰幼兒的專業安置家園，已經陪伴超過7500名弱勢兒童或少年長大成人，並幫助650名以上的孩子找到願意承諾照顧、愛護他們的收養家庭。

忠義基金會今天發布新聞稿指出，國內出養兒童平均等待期為1年到2年，忠義基金會推動「蒲公英寶寶助養計畫」鼓勵大眾助養、提供園童穩定的生活支持，藉此彌補政府補助經費無法涵蓋的需求。

不過，「蒲公英寶寶助養計畫」正面臨助養人年長化的趨勢，近10年來定期助養人已衰退近4成，但被安置童處遇日益複雜，所需照顧資源也不減反增。

忠義基金會邀請江宏傑擔任助養大使，希望大眾支持助養計畫，江宏傑祈願用自己的力量持續幫助並號召助養人為家園帶來支持。

江宏傑說，育兒改變並非立竿見影，長期澆灌愛心卻可以改變未來，鼓勵大眾愛心不分大小，能夠長期穩定支持助養計畫。

忠義基金會表示，近年已加強推動單筆助養回饋禮或義賣等對應於青壯世代捐助者更易參與的方式，期待透過助養大使連年代言為表率，讓大眾體會安置家園渴盼持續而穩定的支持。（編輯：管中維）1130425